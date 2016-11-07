Засновник єврозони висловив занепокоєння економічними “проблемами” країн-учасниць
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Один із засновників єдиної європейської валюти Отмар Ісінг заявив, що економічна нестабільність e країнах-учасницях Євросоюзу, зокрема в Греції, Португалії та Італії, негативно впливає на розвиток єврозони, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Економічна нестабільність в таких країнах як Греція, Португалія та Італія, створює глибокий дисбаланс всередині Євросоюзу”, — зазначив О.Ісінг.
Засновник єврозони зазначив, що країни, які під час глобально світової кризи занурили увесь євроблок в рецесію, залишаються серйозною економічною проблемою і сьогодні. Так, Греція знаходиться в перманентній кризі, а економічні реформи Португалії і Італії були або призупинені, або відмінені.
Крім того, О.Ісінг заявив, що створення єврозони без чіткої стратегії виходу країн-учасниць із валютного союзу було великою помилкою.
“Помилкою стало створення такої системи членства, при якій, одного разу вступивши до єврозони, країна залишається членом назавжди”, — зауважив О.Ісінг.
Також один із засновників єдиної європейської валюти зазначив, що основними проблемами єврозони залишаються структурні складнощі і зростаюче невдоволення валютним союзом з боку суспільства.