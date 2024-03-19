Запущен сайт для документирования российского военного преступления в Мариупольском драматическом театре

Создан сайт с исследованием атаки на Мариупольский драматический театр. Об этом сообщил Мариупольский городской совет, передает УНН.

Детали

Сообщается, что Центр пространственных технологий (CST) запустил "Пространственный архив", где собрал тысячи фотографий, видео, спутниковых снимков и публикаций в социальных сетях о трагедии Драмтеатра. Кроме того, выложены разговоры со свидетелями уничтожения россиянами здания, где прятались сотни мариупольцев.

"Пространственный архив" состоит из 10 видео интервью со свидетелями взрыва, диаграммы, визуализаций и 3D-моделей, которые придают результатам исследования пространственное измерение. Также на сайте представлены три исследовательские тексты с результатами исследования, рассказывающие о роли театра как укрытия и анализирующие последствия атаки.

Сейчас россияне пытаются скрыть последствия бомбардировки театра 16 марта 2022 года. Сначала они обнесли театр строительным занавесом. А теперь продолжают работы по демонтажу здания - говорится в сообщении.

По словам организаторов проекта, именно поэтому материалы об уничтожении здания являются важными историческими документами, удостоверяющими военное преступление россиян.