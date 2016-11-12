Запорожские правоохранители задержали криминального авторитета

При задержании "Григоры" у него, и в его автомобиле полицейские нашли:

- Револьвер системы "Наган" 1945 г.в. с 7-ю патронами калибра 7,62;

- Гранатомет РПГ-18;

- 3 гранаты Ф-1 с запалом современного производства;

- Марихуанна весом примерно 100 г

- Государственные номерные знаки с угнанных автомобилей;

- Радиостанцию, которая работала на 2-х каналах (Управление патрульной полиции города Запорожья и отделов полиции ГУНП в области).

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 УК Украины, Григоренко Ю.Д. задержан в порядке ст. 208 Уголовно - процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Уже сегодня "Грегоре" должны сообщить о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины за совершение разбойного нападения с использованием огнестрельного оружия.