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Запорожские правоохранители задержали криминального авторитета

Запорожские правоохранители задержали криминального авторитета

Киев • УНН

 • 11237 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вчера, 11 ноября, правоохранительными органами Запорожья был задержан криминальный авторитет Юрий Григоренко, известный по прозвищу "Григора". Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, передает УНН.

При задержании "Григоры" у него, и в его автомобиле полицейские нашли:
- Револьвер системы "Наган" 1945 г.в. с 7-ю патронами калибра 7,62;
- Гранатомет РПГ-18;
- 3 гранаты Ф-1 с запалом современного производства;
- Марихуанна весом примерно 100 г
- Государственные номерные знаки с угнанных автомобилей;
- Радиостанцию, которая работала на 2-х каналах (Управление патрульной полиции города Запорожья и отделов полиции ГУНП в области).
Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 УК Украины, Григоренко Ю.Д. задержан в порядке ст. 208 Уголовно - процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

Уже сегодня "Грегоре" должны сообщить о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины за совершение разбойного нападения с использованием огнестрельного оружия.

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