Запорізькі правоохоронці затримали кримінального авторитета
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Вчора, 11 листопада, правоохоронними органами Запоріжжя був затриманий кримінальний авторитет Юрій Григоренко, відомий за прізвиськом “Григора”. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Запорізькій області, передає УНН.
При затриманні “Григори” в нього, та в його автомобілі поліцейські знайшли:
— револьвер системи “Наган” 1945 р.в. з 7-ма набоями калібру 7,62;
— гранатомет РПГ-18;
— 3 гранати Ф-1 з запалами сучасного виробництва;
— марихуанна вагою приблизно 100 г;
— державні номерні знаки з викрадених автомобілів;
— радіостанцію, яка працювала на 2-х каналах (Управління патрульної поліції міста Запоріжжя та відділів поліції ГУНП в області).
Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 КК України, Григоренка Ю.Д. затримано в порядку ст. 208 Кримінально — процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Вже сьогодні “Григорі” мають повідомити про підозру за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України за скоєння розбійного нападу з використанням вогнепальної зброї.