Запорожская полиция открыла производство по факту похищения 18-летнего парня

Так, 6 ноября в 14:50 в полицию обратился 18-летний житель районного центра Запорожской области. Парень сообщил, что примерно в девять утра трое мужчин проникли к месту его проживания. Они вывели пострадавшего на улицу, где силой посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Легковушка остановился на улице Геологов. Парня вытащили из машины, избили, после чего скрылись с места происшествия.

Событие было внесено в ЕРДР и начато уголовное производство ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Пострадавший назвал одного из похитителей - местного предпринимателя, с которым у него не сложились отношения.

Правоохранители установили личности похитителей. Ими оказались двое жителей Михайловки, 1979 и 1977 рождения, и житель Запорожья, 1980 года рождения.

Сейчас продолжается досудебное расследование.