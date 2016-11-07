Запорізька поліція відкрила провадження за фактом викрадення 18-річного хлопця
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо викрадення 18-річного хлопця у Запорізькій області. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Запорізької області.
Так, 6 листопада о 14:50 до поліції звернувся 18-річний мешканець районного центру Запорізької області. Парубок повідомив, що приблизно о дев’ятій ранку троє чоловіків проникли до місця його мешкання. Вони вивели потерпілого на вулицю, де силоміць посадили до автомобіля та повезли у невідомому напрямку. Легковик зупинився на вулиці Геологів. Парубка витягли з машини, побили, після чого зникли з місця події.
Подію було внесено до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.
Потерпілий назвав одного з викрадачів – місцевого приватного підприємця, з яким у нього не склалися відносини.
Правоохоронці встановили особи викрадачів. Ними виявились двох жителів Михайлівки, 1979 та 1977 років народження, та житель Запоріжжя, 1980 року народження.
Наразі триває досудове розслідування.