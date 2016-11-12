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Закарпатские "пересечники" анонсировали акцию протеста под стенами Верховной Рады

Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня, 12 ноября, во время акции протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией на КПП "Ужгород" пересечники анонсировали аналогичные акции и в других пунктах пропуска на границе с ЕС, а также под стенами Верховной Рады Украины 15 ноября, передает корреспондент УНН.

Сейчас несколько десятков авто с иностранными номерами перегородили подъезд к КПП "Ужгород". Однако сами пересечники рассказывают, что неофициально на Закарпатье насчитывается около 40 000 "иностранных" автомобилей. Главное требование активистов - отменить процедуру "пересечки" как таковой, ведь, по их мнению, она является дискриминационной в отношении украинских владельцев транспортных средств с иностранной регистрацией.

Акция протеста возле КПП "Ужгород" продолжается до сих пор. Общественный порядок там обеспечивают представители нацполиции и патрульной полиции. На одного из водителей-участника акции протеста патрульные составили протокол по ч.3 ст.122 КУоАП. В рамках осмотра места происшествия представители нацполиции переписали номерные знаки автомобилей, которые были оставлены на проезжей части. Однако об открытии уголовного производства по акции на границе пока речь не идет.

Как и на предыдущих аналогичных акциях на границе водители сообщают правоохранителям, что их авто сломались, поэтому убрать их нет возможности. Вызванный на место происшествия эвакуатор подъехать к автомобилям пересечников не смог.

Ближайший к заблокированному пункту пропуска "Ужгород" на границе со Словакией яаляется КПП "Малый Березный" в 40 километрах от областного центра.

Напомним, на Закарпатье в рамках акции протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией были заблокированы подъезд к пункту пропуска "Солотвино" на украинско-румынской границе, а также пункта пропуска "Ужгород", что на границе со Словакией.

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