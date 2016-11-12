Закарпатські “пересічники” анонсували акцію протесту під стінами Верховної Ради
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сьогодні, 12 листопада, під час акції протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією на КПП “Ужгород” пересічники анонсували аналогічні акції й у інших пунктах пропуску на кордоні з ЄС, а також під стінами Верховної Ради України 15 листопада, передає кореспондент УНН.
Наразі кілька десятків авто з іноземними номерами перегородили під′їзд до КПП “Ужгород”. Однак самі пересічники розповідають, що неофіційно на Закарпатті нараховується близько 40 тисяч “іноземних” автомобілів. Головна вимога активістів — скасувати процедуру “пересічки” як таку, адже, на їхню думку, вона є дискримінаційною щодо українських власників транспортних засобів з іноземною реєстрацією.
Акція протесту біля КПП “Ужгород” триває й досі. Громадський спокій там забезпечують представники нацполіції та патрульної поліції. На одного з водіїв-учасника акції протесту патрульні склали протокол за ч.3 ст.122 КУпАП. У рамках огляду місця події представники нацполіції переписали номерні знаки автомобілів, які були залишені на проїжджій частині. Однак про відкриття кримінального провадження щодо акції на кордоні поки не йдеться.
Як і на попередніх аналогічних акціях на кордоні водії повідомляють правоохоронцям, що їхні авто зламалися, тому прибрати їх немає можливості. Викликаний на місце події евакуатор під′їхати до автомобілів пересічників не зміг.
Найближчий до заблокованого пункту пропуску “Ужгород” на кордоні зі Словаччиною є КПП “Малий Березний” за 40 кілометрів від обласного центру.
Нагадаємо, на Закарпатті у рамках акції протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією було заблоковано під′їзд до пункту пропуску “Солотвино” на українсько-румунському кордоні, а також пункту пропуску “Ужгород”, що на кордоні зі Словаччиною.