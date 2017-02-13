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Закарпатские таможенники обнаружили в колесах автомобиля сигареты

Киев • УНН

 • 7971 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В зоне таможенного контроля пункта пропуска "Вилок" закарпатские таможенники обнаружили в колесах автомобиля AUDI A6 одну тысячу 160 пачек сигарет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС в Закарпатской области.

Закарпатские таможенники обнаружили в колесах автомобиля сигареты

Накануне, 12 февраля 2017 года, в зону таможенного контроля пункта пропуска "Вилок" Закарпатской таможни ГФС, на полосу "зеленый коридор", заехал AUDI A6, регистрационный номер Венгрии. Управлял автомобилем гражданин Венгрии.

Работники таможенного поста вывели транспортное средство из "зеленого коридора" в "красный коридор" для проведения углубленного осмотра.

Затем, при проведении осмотра автомобиля AUDI A6 закарпатские таможенники совместно с пограничниками обнаружили скрытые от таможенного контроля 1160 пачек сигарет в четырех колесах транспортного средства. Все обнаруженные сигареты отечественного производства, с акцизными марками Украины, торговой марки Rothmans DEMI.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил, действия гражданина квалифицированы по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

На основании статьи 511 Таможенного кодекса Украины, по протоколу о нарушении таможенных правил, сигареты стоимостью более 22 тыс. грн и автомобиль стоимостью почти 80,5 тыс. грн изъяты. В дальнейшем дело будет передано в суд.

Как сообщал УНН, более 10 тайников, заполненных сигаретами, обнаружили на границе с Польшей, Беларусью и Венгрией.

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