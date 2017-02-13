Закарпатські митники виявили в колесах автівки цигарки
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В зоні митного контролю пункту пропуску “Вилок” закарпатські митники виявили в колесах автівки AUDI A6 одну тисячу 160 пачок цигарок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС у Закарпатській області.
Напередодні, 12 лютого 2017 року, в зону митного контролю пункту пропуску “Вилок” Закарпатської митниці ДФС, на смугу “зелений коридор”, заїхав AUDI A6, реєстраційний номер Угорщини. Керував автомобілем громадянин Угорщини.
Працівники митного посту вивели транспортний засіб із “зеленого коридору” в “червоний коридор” для проведення поглибленого огляду.
Відтак, під час проведення огляду автомобіля AUDI A6 закарпатські митники спільно з прикордонниками виявили приховані від митного контролю 1160 пачок цигарок в чотирьох колесах транспортного засобу. Всі виявлені цигарки вітчизняного виробництва, з акцизними марками України, торгової марки Rothmans DEMI.
Наразі складено протокол про порушення митних правил, дії громадянина кваліфіковано за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
На підставі статті 511 Митного кодексу України, за протоколом про порушення митних правил, цигарки вартістю понад 22 тис. грн та автомобіль вартістю майже 80,5 тис. грн вилучено. В подальшому справу буде передано до суду.
Як повідомляв УНН, більше 10 схованок, заповнених сигаретами, виявили на кордоні з Польщею, Білоруссю і Угорщиною.