Закарпатская таможня начала служебную проверку по факту перемещения через границу электромобиля

Распоряжение о проведении служебной проверки уже подписано исполняющим обязанности начальника таможни, по завершению проверки будет дана правовая квалификация действиям или бездействию должностных лиц.

В то же время, инцидент с перемещением через украинско-венгерскую границу электромобиля прокомментировал и председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. Соответствующее заявление обнародовала сегодня, 11 ноября, пресс-служба Закарпатской ОГА.

"Контрабанда электромобиля стоимостью полмиллиона гривен, которую на днях " не заметили " закарпатские таможенники - очень красноречивый факт для всей Государственной фискальной службы. Сначала через таможню идут маленькие электромобили, потом пойдут обычные автомобили, а за ними - фуры. Сейчас на Закарпатской таможне выстраивается разрушенная схема сигаретного "бизнеса". И никакой реакции на это со стороны ГФС нет - ни отстранений, ни дисциплинарных производств ", - отмечает Г. Москаль.

Напомним, что прокуратурой Закарпатской области начато уголовное производство по факту умышленного использования должностными лицами Закарпатской таможни ГФС и Государственной пограничной службы своего служебного положения, с целью получения неправомерной выгоды для других лиц (ч.2 ст.364 УК Украины). В прокуратуре утверждают, что работники указанных служб допустили незаконный ввоз через пункт пропуска "Лужники" без соответствующего растаможивания и уплаты необходимых платежей в госбюджет электромобиля марки Renault Twizy стоимостью около 500 тыс. грн.