Закарпатська митниця розпочала службову перевірку за фактом переміщення через кордон електромобіля
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Закарпатською митницею ДФС розпочато службову перевірку своїх співробітників, що можуть мати відношення до митного оформлення електромобіля, який у середу, 9 листопада, було переміщено через українсько-угорський кордон. Про це повідомили УНН у прес-службі Закарпатської митниці ДФС.
Розпорядження про проведення службової перевірки вже підписано виконуючим обов′язки начальника митниці, по завершенню перевірки буде дана правова кваліфікація діям чи бездіяльності службових осіб.
Водночас, інцидент із переміщенням через українсько-угорський кордон електромобіля прокоментував і голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Відповідну заяву оприлюднила сьогодні, 11 листопада, прес-служба Закарпатської ОДА.
“Контрабанда електромобіля вартістю півмільйона гривень, яку днями „не помітили“ закарпатські митники, — дуже промовистий факт для всієї Державної фіскальної служби. Спочатку через митницю йдуть маленькі електромобілі, потім підуть звичайні автомобілі, а за ними — фури. Зараз на Закарпатській митниці вибудовується зруйнована схема сигаретного „бізнесу“. І ніякої реакції на це із боку ДФС немає — ні відсторонень, ні дисциплінарних проваджень”, — зазначає Г. Москаль.
Нагадаємо, що прокуратурою Закарпатської області розпочато кримінальне провадження за фактом умисного використання службовими особами Закарпатської митниці ДФС та Державної прикордонної служби свого службового становища, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб (ч.2 ст.364 КК України). У прокуратурі стверджують, що працівники вказаних служб допустили незаконне ввезення через пункт пропуску “Лужанка” без відповідного розмитнення і сплати необхідних платежів до держбюджету електромобіля марки Renault Twizy вартістю близько 500 тис. грн.