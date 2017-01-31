Отряд Гиви прибыл в зону боевых действий под Авдеевкой
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 31 января. УНН. Авдеевка снова под обстрелами боевиков. Отряд Гиви находится в зоне боевых действий. Об этом корреспонденту УНН сообщает пресс-офицер оперативно-тактической группировки "Донецк" Владимир Лазарев.
По последним данным, в районе госпиталя Авдеевки было несколько взрывов мин. Но сам госпиталь не поврежден.
"Главная особенность обстрелов в том, что сегодня с половины второго ночи активно в районе Авдеевки российские оккупанты начали обстрел из градов. Но эти "мастера" попали по домам мирных жителей", - сообщает пресс офицер оперативно-тактической группировки "Донецк" Владимир Лазарев.
Сейчас продолжается спасательная операция. Спасатели оказывают помощь местному населению.
Отряд Гиви находится в зоне боевых действий. Они ожидают команду на начало штурма. Но военные говорят, что так легко и гладко, как хочет противник, не будет.
"Провели обследование пятиэтажки, в которую утром попал снаряд. Ремонтники приступают к восстановлению повреждений", - рассказал П.Жебривский.
На сегоднящний день количество жертв среди мирного населения уточняется. Потому что некоторые люди находятся сейчас под завалами.
"Вражеские силы перегруппировались. Они сосредоточили большое количество артиллерии большого калибра. Даже приводят в боевую готовность систему "Мста" (российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица). Также ожидаются штурмовые действия так называемого спецотряда "Сомали", - сообщает пресс офицер оперативно-тактической группировки "Донецк" Владимир Лазарев.
"Одно подразделение российских боевиков под Авдеевкой открыло стрельбу и пошло в наступление. Сначала сами запросили режим тишины, но через 10 минут перегруппировались и пошли в наступление. Об этом только что мне сообщил командир 72-й бригады. Наши войска отбили атаку. Несколько боевиков убиты, среди них и террорист по кличке "Консул". Сейчас бой продолжается", - сообщил П.Жебривский.
Напомним, бригады электромонтажников заявили о готовности приступить к восстановительным работам в Авдеевке.