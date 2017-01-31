Загін Гіві прибув у зону бойових дій під Авдіївкою
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 31 січня. УНН. Авдіївка знову під обстрілами бойовиків. Загін Гіві знаходиться у зоні бойових дій. Про це кореспонденту УНН повідомляє прес-офіцер оперативно-тактичного угруповання "Донецьк" Володимир Лазарев.
За останніми даними, в районі госпіталю Авдіївки було кілька вибухів мін. Але сам госпіталь не пошкоджений.
“Головна особливість обстрілів у тому, що сьогодні з о пів на другої ночі активно в районі Авдіївки російські окупанти почали обстріл із ГРАДів. Але ці „майстри“ влучили по будинках мирних мешканців”, — повідомляє прес офіцер оперативно-тактичного угруповання “Донецьк” Володимир Лазарев.
Наразі триває рятувальна операція. Рятувальники надають допомогу місцевому населенню.
Загін Гіві знаходиться у зоні бойових дій. Вони очікують команду на початок штурму. Але військові говорять, що так легко і гладко, як хоче противник, не буде.
“Провели обстеження п’ятиповерхівки, в яку зранку влучив снаряд. Ремонтники приступають до відновлення пошкоджень”, — розповів П.Жебрівській.
На сьогоднішний день кількість жертв серед мирного населення уточнюється. Тому що деякі люди знаходяться наразі під завалами.
“Ворожі сили перегрупувалися. Вони зосередили велику кількість артилерії великого калібру. Навіть приводять у бойову готовність систему “Мста” (російська 152-мм дивізіонна самохідна гаубиця). Також очікуються штурмові дії так званого спецзагону “Сомалі”, — повідомляє прес офіцер оперативно-тактичного угруповання “Донецьк” Володимир Лазарев.
“Один підрозділ російських бойовиків під Авдіївкою розпочав стрілянину і пішов у наступ. Спочатку самі запросили режим тиші, але через 10 хвилин перегрупувалися і пішли у наступ. Про це щойно мені повідомив командир 72-ї бригади. Наші війська відбили атаку. Кілька бойовиків убито, серед них і терорист на прізвисько „Консул“. Зараз бій продовжується”, — повідомив П.Жебрівській.
Нагадаємо, бригади електромонтажників заявили про готовність приступити до відновлювальних робіт в Авдіївці.