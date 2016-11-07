Погибший милиционер из Хмельницкого оставил предсмертную записку

По информации прокуратуры, погибший в результате взрыва милиционер, в предсмертной записке просит никого не винить в своей смерти. Досудебное расследование по факту смерти мужчины по ч.1 ст.115 и ч.1 ст.263 УК расследует местная прокуратура.

Напомним, тело мужчины обнаружили вблизи военного полигона 5 ноября. По версии следствия мужчина погиб в результате взрыва неизвестного предмета. Уже сегодня стало известно, что в рамках досудебного расследования следователи местной прокуратуры рассматривают причину смерти - самоубийство.