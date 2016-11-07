Загиблий правоохоронець з Хмельницького залишив передсмертну записку
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. У службовому кабінеті загиблого 29-річного правоохоронця виявили передсмертну записку. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-секретар прокурора Хмельницької області, Анна Заяц.
За інформацією прокуратури, загиблий внаслідок вибуху правоохоронець, у передсмертній записці просить нікого не звинувачувати у своїй смерті. Досудове розслідування по факту смерті чоловіка за ч.1 ст.115 і ч.1 ст.263 ККУ розслідує місцева прокуратура.
Нагадаємо, тіло чоловіка виявили поблизу військового полігону 5 листопада. За версією слідства чоловік загинув внаслідок вибуху невідомого предмету. Вже сьогодні стало відомо, що в рамках досудового розслідування слідчі місцевої прокуратури розглядають причину смерті — самогубство.