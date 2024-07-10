За три года украинцы более 40 миллионов раз воспользовались сервисом "Дія.Підпис"
Киев • УНН
За три года украинцы более 40 миллионов раз воспользовались сервисом "Дія.Підпис" для заверения документов, имеющих юридическую силу, упрощая различные процессы для граждан, бизнеса и государственных органов.
Украинцы уже более 40 миллионов раз воспользовались сервисом "Дія.Підпис", чтобы заверить документы. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Дію".
Детали
В пресс-службе "Дії" добавляют, что три года назад запустили революционный сервис. Сейчас "Дія.Підпис" масштабировался и упрощает жизнь во многих случаях. В частности сервисом можно воспользоваться когда:
- Граждане получают сервисы в Дії, подписывают петиции и другие документы онлайн, защищают монобанки для сборов, покупают билеты на самые востребованные поезда;
- Бизнес и госучреждения борются с мошенниками и спекулянтами, удобно авторизуют пользователей, цифровизируют документооборот или упрощают HR-процессы
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Все больше людей используют сервис - пересекли отметку в 40 миллионов приложений. Документы, заверенные Дія.Подписью, имеют такую же юридическую силу, как и подписанные рукой
Напомним
Правительство запустило проект "еДозвил" на портале "Дія", что позволяет предпринимателям удобно получать бизнес-лицензии и разрешения онлайн в несколько кликов, без коррупционных рисков и длительной бумажной волокиты.