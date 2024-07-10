За три года украинцы более 40 миллионов раз воспользовались сервисом "Дія.Підпис"

Украинцы уже более 40 миллионов раз воспользовались сервисом "Дія.Підпис", чтобы заверить документы. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Дію".

Детали

В пресс-службе "Дії" добавляют, что три года назад запустили революционный сервис. Сейчас "Дія.Підпис" масштабировался и упрощает жизнь во многих случаях. В частности сервисом можно воспользоваться когда:

Граждане получают сервисы в Дії, подписывают петиции и другие документы онлайн, защищают монобанки для сборов, покупают билеты на самые востребованные поезда;

Бизнес и госучреждения борются с мошенниками и спекулянтами, удобно авторизуют пользователей, цифровизируют документооборот или упрощают HR-процессы



Бронирование от мобилизации в "Дії" планируют запустить в течение месяца - Минцифры

Все больше людей используют сервис - пересекли отметку в 40 миллионов приложений. Документы, заверенные Дія.Подписью, имеют такую же юридическую силу, как и подписанные рукой - говорят в "Дії".

Напомним

Правительство запустило проект "еДозвил" на портале "Дія", что позволяет предпринимателям удобно получать бизнес-лицензии и разрешения онлайн в несколько кликов, без коррупционных рисков и длительной бумажной волокиты.