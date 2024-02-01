За сутки авиационные удары под авиаударами оказались почти три десятка населенных пунктов: ситуация на фронте

За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. В общем враг нанес 8 ракетных и 94 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые частные и многоквартирные дома, учебное заведение, другая гражданская инфраструктура.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 4 ударные БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 2 вражеских дрона уничтожены.

Авиационным ударам подверглись: Улица, Середина Буда Сумской области; Большой Бурлык, Колодязное, Кисловка, Синьковка Харьковской области; Надежда, Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области; Терны, Часов Яр, Нью-Йорк, Очеретино, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Белогорье, Роботино Запорожской области; Крынки, Берислав, Новоберислав, Саблюковка, Качкаровка, Мылово, Красный Маяк, Шляховое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражено 6 атак врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 9 атак противника в районах Тернов, Ямполовки и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 6 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 12 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 10 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражено 8 атак противника севернее Приютного, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Так, за прошедшие сутки противник предпринял три попытки штурмовых действий. Ни одна успеха не имела.

"Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 5 артиллерийским средствам, 1 складу боеприпасов и 4 средствам противовоздушной обороны противника", - говорится в сводке Генштаба.