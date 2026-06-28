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За прошедшие сутки на фронте произошло 241 боевое столкновение - Генштаб

Киев • УНН

 • 2080 просмотра

За прошедшие сутки зафиксировано 241 боевое столкновение. Враг нанес один ракетный и 88 авиаударов, потери оккупантов составили 1250 человек.

За прошедшие сутки на фронте произошло 241 боевое столкновение - Генштаб

В течение минувших суток, 27 июня, зафиксировано 241 боевое столкновение. Противник нанес один ракетный удар, применил четыре ракеты, совершил 88 авиационных ударов, сбросив 277 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также враг применил 9873 дронов-камикадзе и совершил 2773 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 36 - из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения живой силы, восемь пунктов управления БПЛА, склад боеприпасов и один пункт управления противника.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также уничтожено три танка, девять боевых бронированных машин, 63 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, семь средств ПВО, 14 наземных робототехнических комплексов, 1889 беспилотных летательных аппаратов, 501 единица автомобильной и семь единиц специальной техники врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло 11 боестолкновений с противником, агрессор совершил 84 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции украинских подразделений в направлении населенных пунктов Караичное, Зыбино, Лиман, Старица, Симиновка, Охримовка, Артельное и Хатнее.

На Купянском направлении враг трижды атаковал, в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник 16 раз пытался вклиниться в украинскую оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новоселовка, Заречное, Озерное и в направлении населенных пунктов Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении противник штурмовал 22 раза, вблизи Закитного, Резниковки и в направлении населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку, вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Степановки, Торецкого и Иванополья.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 24 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Гришино, Новоалександровка, Удачное и в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое и Новопавловка.

На Александровском направлении украинские защитники останавливали шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Воскресенка, Вороне, Калиновское и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 29 атак в направлении населенных пунктов Зализничное, Воздвижевка, Горькое, Староукраинка и Чаривное.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили две попытки противника продвинуться вперед в направлении населенного пункта Лукьяновское.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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Евгений Устименко

Война в Украине