За месяц в Украине больше всего подорожали овощи и молочные продукты
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В Украине в декабря 2016 года овощи подорожали на 7%, молоко - на 6,4%, масло - на 5,6%, сыр и творог - на 4,9% по сравнению с ноябрем этого года. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.
Также в декабря 2016 года наблюдалось повышение цен на хлеб - на 2,1%, макаронные изделия - на 0,6%, мясо и мясопродукты - на 0,8%, рыба и продукты из рыбы - на 0,4 %, яйца - на 1,7%, масло подсолнечное 0,2%, сахар - на 1,6%.
Цены на безалкогольные напитки остались без изменений.
В то же время за месяц в Украине подешевели фрукты - на 2,3%.
Добавим, что цены на алкогольные напитки и табачные изделия в месячном измерении выросли на 3,2%.
Как сообщал УНН, инфляция в Украине в 2016 году замедлилась до 12,4%.