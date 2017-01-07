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За місяць в Україні найбільше подорожчали овочі та молочні продукти

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. В Україні у грудні 2016 року овочі подорожчали на 7%, молоко - на 6,4%, масло - на 5,6%, сир і кисломолочний сир - на 4,9% у порівнянні із листопадом цього року. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.

Також у грудні 2016 року спостерігалося підвищення цін на хліб - на 2,1%, макаронні вироби - на 0,6%, м'ясо та м'ясопродукти - на 0,8%, риба та продукти із риби - на 0,4%, яйця - на 1,7%, олія соняшникова 0,2%, цукор - на 1,6%.

Ціни на безалкогольні напої залишилися без змін.

Водночас за місяць в Україні подешевшали фрукти - на 2,3%.

Додамо, що ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у місячному вимірі зросли на 3,2%.

Як повідомляв УНН, інфляція в Україні в 2016 році сповільнилася до 12,4%.

 

 

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