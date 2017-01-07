За місяць в Україні найбільше подорожчали овочі та молочні продукти

Також у грудні 2016 року спостерігалося підвищення цін на хліб - на 2,1%, макаронні вироби - на 0,6%, м'ясо та м'ясопродукти - на 0,8%, риба та продукти із риби - на 0,4%, яйця - на 1,7%, олія соняшникова 0,2%, цукор - на 1,6%.

Ціни на безалкогольні напої залишилися без змін.

Водночас за місяць в Україні подешевшали фрукти - на 2,3%.

Додамо, що ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби у місячному вимірі зросли на 3,2%.

Як повідомляв УНН, інфляція в Україні в 2016 році сповільнилася до 12,4%.