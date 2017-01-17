За месяц в Киеве больше всего подорожали овощи, молоко и масло
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В декабря 2016 года по сравнению с ноябрем 2016 года уровень инфляции в Киеве составил 0,8%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Главного управления статистики в Киеве.
По сообщению ведомства, на потребительском рынке столицы в декабря 2016 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8% по сравнению с ноябрем 2016 года.
"Больше всего подорожали овощи - на 9,6%, молоко - на 8,0%, масло - на 7,7%, сыр и творог - на 3,3%. В то же время снизились цены на рыбу и продукты из рыбы - на 0,7%, фрукты - на 0,6%", - говорится в сообщении.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в целом выросли на 2,7%.
"Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 2,7%, что связано с подорожанием алкогольных напитков - на 4,3%, табачных изделий - на 1,6%", - говорится в сообщении.
В то же время, стабильными остались цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива.
Вместе с тем, в декабре 2016 года наблюдался рост цен на транспорт - на 0,5%.
"Повышение цен на транспорт в целом на 0,5% связано с подорожанием стоимости перевозок автодорожным пассажирским транспортом на 1,0%", - говорится в сообщении.
Наряду с этим, в декабре 2016 года для жителей столицы на 1,8% стали дешевле услуги отдыха и культуры.