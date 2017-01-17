За місяць у Києві найбільше подорожчали овочі, молоко та масло
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У грудні 2016 року порівняно з листопадом 2016 року рівень інфляції у Києві становив 0,8%. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Головного управління статистики у Києві.
За повідомленням відомства, на споживчому ринку столиці у грудні 2016 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8% порівняно із листопадом 2016 року.
“Найбільше подорожчали овочі — на 9,6%, молоко — на 8,0%, масло — на 7,7%, сир і м’який сир (творог) — на 3,3%. Водночас знизилися ціни на рибу та продукти з риби — на 0,7 %, фрукти — на 0,6%”, — йдеться у повідомленні.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби в цілому зросли на 2,7%.
“Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 2,7%, що пов’язано зі здорожчанням алкогольних напоїв — на 4,3%, тютюнових виробів — на 1,6%”, — йдеться у повідомленні.
Водночас, стабільними залишились ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива.
Разом з тим, у грудні 2016 року спостерігалося зростання цін на транспорт — на 0,5%.
“Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,5% пов’язано з подорожчанням вартості перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 1,0%”, — йдеться у повідомленні.
Поряд з цим, у грудні 2016 року для мешканців столиці на 1,8% стали дешевшими послуги відпочинку і культури.