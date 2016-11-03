За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 47 вражеских обстрелов

На Мариупольском направлении состоялось 26 случаев нарушения режима прекращения огня. В Павлополе против сил АТО боевики применили гранатометы, а в районе Марьинки - вооружение БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Вблизи Широкино, Тарамчука, Гнутово, Талаковки и Красногоровки обстрелы укреплений Вооруженных Сил Украины продолжались с минометов калибров 82 мм и 120 мм. На этих участках обороны враг усиливал интенсивность обстрелов гранатометами, пулеметами крупного калибра, стрелковым оружием.

На Донецком направлении состоялось 8 случаев открытия огня в сторону украинских позиций. По защитниках Новгородского обстрелы продолжались из пулеметов и гранатометов, а в Троицком оккупанты нарушили режим тишины с вооружения БМП, стрелкового оружия. В Авдеевке боевики раз применили минометы калибров 82 мм и 120 мм.

На Луганском направлении зафиксировано 13 провокаций против сил АТО. В направлении Новоалександровки и Новозвановки российско-оккупационные войска использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, а в Станице Луганской - огонь БМП, гранатометов и минометов 82 калибра. По позициям украинских воинов в Орехово противник использовал ствольную артиллерию калибра 122 мм, а в Крымском - минометы 82 мм и 120 мм, ствольную артиллерию калибров 122 и 152 мм, реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

Как сообщал УНН, с полуночи и до 18 часов в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск с афиксовано 25 случаев открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины .