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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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За минулу добу в зоні АТО зафіксовано 47 ворожих обстрілів

За минулу добу в зоні АТО зафіксовано 47 ворожих обстрілів

Київ • УНН

 • 8497 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. За минулу добу російсько-окупаційні війська 47 разів відкривали вогонь по українських позиціях, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

На Маріупольському напрямку відбулось 26 випадків порушення режиму припинення вогню. В Павлополі проти сил АТО бойовики застосували гранатомети, а в районі Мар’їнки — озброєння БМП, БТР, гранатомети і стрілецьку зброю. Поблизу Широкіного, Тарамчука, Гнутового, Талаківки та Красногорівки обстріли укріплень Збройних Сил України тривали з мінометів калібрів 82 мм та 120 мм. На цих ділянках оборони ворог посилював інтенсивність обстрілів гранатометами, кулеметами великого калібру, стрілецькою зброєю.

На Донецькому напрямку відбулось 8 випадків відкриття вогню в бік українських позицій. По захисниках Новгородського обстріли тривали з кулеметів та гранатометів, а в Троїцькому окупанти порушили режим тиші з озброєння БМП, стрілецької зброї. В Авдіївці бойовики вкотре застосували міномети калібрів 82 мм та 120 мм.

На Луганському напрямку зафіксовано 13 провокацій проти сил АТО. У напрямку Новоолександрівки та Новозванівки російсько-окупаційні війська використовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю, а в Станиці Луганській — вогонь БМП, гранатометів та мінометів 82 калібру. По позиціях українських воїнів в Оріховому противник використав ствольну артилерію калібру 122 мм, а в Кримському — міномети 82 мм та 120 мм, ствольну артилерію калібрів 122 та 152 мм, реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град”.

Як повідомляв УНН, з опівночі і до 18 години в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 25 випадків відкриття вогню по позиціях Збройних Сил України.

 

 

 

 

 

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