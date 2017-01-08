За минувшие сутки спасатели Херсонской области освободили из сугробов 65 транспортных средств
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 8 января. УНН. Вчера, 7 января, спасатели областной службы ГосЧС Херсонской области продолжали оказывать помощь на автодорогах области. Им пришлось отбуксировать и освоболить из снежных заносов 65 транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Херсонской области.
В частности, 10 в Херсоне и 55 на территории Белозерского, а также частично Голопристанского и Новотроицкого районов. Трижды оказывали помощь каретам скорой помощи, а именно: сначала утром, а потом вечером в селе Садовое Белозерского района, а также среди ночи на ул.27-Восточной Днепровского района г.Херсон.
Всего в трудную ситуацию на дорогах попадали водители всех видов транспорта : от легковых, маршрутных такси и грузовиков. Спасатели оказали помощь всем, откуда к ним поступили обращения.
Пожарно-спасательные подразделения продолжают нести ежедневное дежурство в усиленном режиме.