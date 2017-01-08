За минулу добу рятувальники Херсонщини вилучили із заметів 65 транспортних засобів

Зокрема, 10 у м.Херсоні та 55 на території Білозерського, а також частково Голопристанського та Новотроїцького районів. Тричі надавали допомогу каретам швидкої допомоги, а саме: спершу вранці, а потім ввечері у селі Садове Білозерського району, а також посеред ночі на вул.27-Східній Дніпровського району м.Херсон.

Загалом у скрутну ситуацію на автошляхах потрапляли водії усіх видів транспорту: від легковиків, маршрутних таксі і вантажівок. Рятувальники надали допомогу усім, звідки до них надійшли звернення.

Пожежно-рятувальні підрозділи продовжують нести щодобове чергування у посиленому режимі.