За прошедшую неделю на Донбассе погибли 7 боевиков, 14 получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. За прошедшую неделю в результате боевых действий погибли 7 боевиков, 14 получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Есть подтвержденные потери противника за прошедшую неделю. Семеро оккупантов ликвидированы, четырнадцать получили ранения", - сказал он.
Напомним, ни один украинский военный не погиб за минувшие сутки, 15 января, на Донбассе.