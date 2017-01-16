За минулий тиждень на Донбасі загинуло семеро бойовиків, 14 зазнали поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. За минулий тиждень внаслідок бойових дій загинуло семеро бойовиків, 14 отримало поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Маємо підтверджені втрати противника за минулий тиждень. Семеро окупантів ліквідовано, чотирнадцять зазнали поранень”, — сказав він.
Нагадаємо, жоден український військовий не загинув минулої доби, 15 січня, на Донбасі.