По факту взрыва на черниговском предприятии открыли производство

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, во время сортировки привезенного для производственных нужд торфа рабочий выбросил на пол посторонний предмет (боеприпас), который взорвался. Осколочные ранения получили трое работников, которые госпитализированы.