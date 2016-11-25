За фактом вибуху на чернігівському підприємстві відкрили провадження

Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, під час сортування привезеного для виробничих потреб торфу робітник викинув на підлогу сторонній предмет (боєприпас), який вибухнув. Осколкові поранення отримали троє працівників, які госпіталізовані.