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За два дня в пункты обогрева в Ровно обратилось 90 граждан

За два дня в пункты обогрева в Ровно обратилось 90 граждан

Киев • УНН

 • 5683 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 8 января. УНН. Больше всего граждан за помощью к спасателям Ровно обратилось в первый день Рождества. В трех пунктах обогрева оказали помощь 53 лицам, сообщила УНН пресс-служба главного управления ГосЧС в Ровенской области.

Станционарный пункт обогрева расположен на площади Независимости рядом с кинотеатром "Украина", два других пункта организованы на базе автобусов и могут мобильно передвигаться в места наибольшего скопления людей.

В пунктах, которые обеспечены электрическими средствами обогрева, медицинскими аптечками и теплыми вещами, круглосуточно дежурят спасатели и психологи. За два последних дня обогрели и угостили печеньем 90 граждан. Среди них не только бездомные, но и люди, которые ждали общественный транспорт на остановках .

 

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