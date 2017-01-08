За два дні в пункти обігріву в Рівному звернулося 90 громадян

Станціонарний пункт обігріву розміщений на майдані Незалежності поруч з кінотеатром “Україна”, два інших пункти організовані на базі автобусів і можуть мобільно пересуватися у місця найбільшого скупчення людей.

У пунктах, які забезпечені електричними засобами обігріву, медичними аптечками та теплими речами, цілодобово чергують рятувальники та психологи. За два останні дні обігріли та пригостили печивом 90 громадян. Серед них не лише безпритульні, а й люди, які чекали на громадський транспорт на зупинках.