За два дні в пункти обігріву в Рівному звернулося 90 громадян
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 8 січня. УНН. Найбільше громадян за допомогою до рятувальників Рівного звернулося в перший день Різдва. У трьох пунктах обігріву надали допомогу 53 особам, повідомила УНН прес-служба головного управління ДСНС у Рівненській області.
Станціонарний пункт обігріву розміщений на майдані Незалежності поруч з кінотеатром “Україна”, два інших пункти організовані на базі автобусів і можуть мобільно пересуватися у місця найбільшого скупчення людей.
У пунктах, які забезпечені електричними засобами обігріву, медичними аптечками та теплими речами, цілодобово чергують рятувальники та психологи. За два останні дні обігріли та пригостили печивом 90 громадян. Серед них не лише безпритульні, а й люди, які чекали на громадський транспорт на зупинках.