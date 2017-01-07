За сутки николаевские медики "скорой" совершили 950 выездов
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 7 января. УНН. За сутки, которые снежная непогода царит в Николаевской области, всего было осуществлено 950 выездов машинами скорой помощи. Об этом стало известно в ходе заседания областного оперативного штаба под председательством заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслава Боня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.
Как стало известно, это ненамного превышает средние показатели (в среднем за сутки поступает 850-900 вызовов).
В медицинские учреждения области обратилось 30 человек, из которых 17 госпитализированы.
Вызовов на медицинскую помощь, которые не были обслужены - нет.
К работе на автодорогах привлечено 99 единиц техники и 420 работников. Также дополнительно привлечена техника промышленных предприятий и сельхозпроизводителей.
В целом ситуация в области стабильная и контролируемая.
Напомним, в Николаевской области из снежных заносов освободили 136 человек.