За добу миколаївські медики "швидкої" здійснили 950 виїздів

Як стало відомо, це ненабагато перебільшує середні показники (в середньому за добу надходить 850-900 викликів).

До медичних закладів області звернулось 30 людей, із яких 17 госпіталізовано.

Викликів на медичну допомогу, які не були обслуговані — немає.

До роботи на автошляхах залучено 99 одиниць техніки та 420 працівників. Також додатково залучено техніку промислових підприємств та сільгоспвиробників.

Загалом ситуація в області стабільна і контрольована.

Нагадаємо, на Миколаївщині зі снігових заметів звільнили 136 людей.