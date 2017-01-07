За добу миколаївські медики "швидкої" здійснили 950 виїздів
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 7 січня. УНН. За добу, що снігова негода панує на Миколаївщини, всього було здійснено 950 виїздів машинами швидкої допомоги. Про це стало відомо під час засідання обласного оперативного штабу під головуванням заступника голови Миколаївської облдержадміністрації В’ячеслава Боня, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Миколаївської ОДА.
Як стало відомо, це ненабагато перебільшує середні показники (в середньому за добу надходить 850-900 викликів).
До медичних закладів області звернулось 30 людей, із яких 17 госпіталізовано.
Викликів на медичну допомогу, які не були обслуговані — немає.
До роботи на автошляхах залучено 99 одиниць техніки та 420 працівників. Також додатково залучено техніку промислових підприємств та сільгоспвиробників.
Загалом ситуація в області стабільна і контрольована.
Нагадаємо, на Миколаївщині зі снігових заметів звільнили 136 людей.