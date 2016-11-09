За четыре месяца игроки "Лото-Забавы" сорвали 2 джекпота и 8 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В последнее время в Украине стремительно выросло количество лотерейных миллионеров "Лото-Забавы", сообщает УНН со ссылкой на всеукраинскую лотерейную газету "Азарт".
По подсчетам издания, "марафон миллионеров" начался 10 июля во время розыгрыша 883 тиража лотереи "Лото-Забава".
"По нашим подсчетам, выстрел стартового пистолета прозвучал в 883-м тираже, когда счастливчик из Хмельницкой области выиграл второй джек-пот " Лото-Забава " 2016 года. Через три недели, в 886-м тираже был выигран миллион гривен, через две недели, в 888-м - еще один миллион, и две недели подряд - также по миллиону. Пауза в 891-м тираже, затем снова миллион, снова пауза. А в 894-м, в дни празднования 17-летия лотереи было сорвано третий джек-пот года, на этот раз в Тернопольской области!
После чего еще трижды, в 896-м, 898- м и 899-м тиражах рождались новые лотерейные миллионеры ", - говорится в издании.
Как ранее сообщал УНН, в октябре лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 года эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".
Счетчик "Лото-Забавы" насчитал 16 миллионеров за десять месяцев 2016 года и 255 миллионеры за все время существования лотереи.