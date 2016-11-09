За чотири місяці гравці “Лото-Забави” зірвали 2 джекпота та 8 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Останнім часов в Україні стрімко зросла кількість лотерейних мільйонерів “Лото-Забави”, повідомляє УНН з посиланням на всеукраїнську лотерейну газету “Азарт”.
За підрахунками видання, “марафон мільйонерів” розпочався 10 липня під час розіграшу 883 тиражу лотереї “Лото-Забава”.
“За нашими підрахунками, постріл стартового пістолета пролунав у 883-му тиражі, коли щасливчик із Хмельницької області виграв другий джек-пот "Лото-Забава" 2016 року. Через три тижні, у 886-му тиражі було виграно мільйон гривень, через два тижні, в 888-му — ще один мільйон, і два тижні поспіль — також по мільйону. Пауза в 891-му тиражі, потім знову мільйон, знову пауза. А в 894-му, в дні святкування 17-річчя лотереї було зірвано третій джек-пот року, цього разу в Тернопільській області!
Після чого ще тричі, в 896-му, 898- му та 899-му тиражах народжувалися нові лотерейні мільйонери”, — йдеться у виданні.
Як раніше повідомляв УНН, у жовтні лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.
Лічильник “Лото-Забави” нарахував 16 мільйонерів за десять місяців 2016 року і 255 мільйонери за весь час існування лотереї.