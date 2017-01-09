С начала зимы в Закарпатской области зафиксированы 10 случаев обморожения
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 9 января. УНН. По данным медицинских учреждений Закарпатской области, с начала зимы в области зафиксированы 10 случаев обморожения. Об этом УНН сообщила спикер ГосЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.
Так, шесть случаев произошли в 2016 г. и четыре уже в новом 2017 году.
Летальных случаев от переохлаждения в Закарпатской области не зафиксировано.
Напомним, мертвыми пять мужчин с признаками переохлаждения обнаружили в течение 8 января в Ровенской области.