З початку зими на Закарпатті зафіксували 10 випадків обмороження

Так, шість випадків сталися у 2016 року та чотири вже у новому 2017 році.

Летальних випадків через переохолодження на Закарпатті не зафіксовано.

Нагадаємо, мертвими п'ятьох чоловіків з ознаками переохолодження виявили протягом 8 січня на Рівненщині.