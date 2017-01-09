З початку зими на Закарпатті зафіксували 10 випадків обмороження
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 9 січня. УНН. За даними медичних установ Закарпатської області, з початку зими на Закарпатті зафіксовано 10 випадків обмороження. Про це УНН повідомила речниця УДСНС у Закарпатській області Наталія Батир.
Так, шість випадків сталися у 2016 року та чотири вже у новому 2017 році.
Летальних випадків через переохолодження на Закарпатті не зафіксовано.
Нагадаємо, мертвими п'ятьох чоловіків з ознаками переохолодження виявили протягом 8 січня на Рівненщині.