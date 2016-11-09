С начала суток на мариупольском направлении боевики совершили 18 обстрелов

"На мариупольском направлении враг 18 раз провоцировал наших защитников на открытие огня в ответ используя стрелковое оружие, гранатометы, вооружения БМП, а также минометы. Под обстрелы попали Павлополь, Гнутово, Богдановка, Новотроицкое, Старогнатовка, Широкино, Лебединский, Водяное. В Широкино, Павлополе и Богдановке работал и снайпер », - сообщили в штабе.

Напомним, боевики с начала суток 29 раз обстреляли силы АТО .