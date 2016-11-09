С начала суток на мариупольском направлении боевики совершили 18 обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. С начала суток боевики больше всего обстреливали на мариупольского направлении, где было зафиксировано 18 обстрелов, передает УНН со ссылкой на штаб АТО.
"На мариупольском направлении враг 18 раз провоцировал наших защитников на открытие огня в ответ используя стрелковое оружие, гранатометы, вооружения БМП, а также минометы. Под обстрелы попали Павлополь, Гнутово, Богдановка, Новотроицкое, Старогнатовка, Широкино, Лебединский, Водяное. В Широкино, Павлополе и Богдановке работал и снайпер », - сообщили в штабе.
Напомним, боевики с начала суток 29 раз обстреляли силы АТО .