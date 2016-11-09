З початку доби на маріупольському напрямку бойовики здійснили 18 обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. З початку доби бойовики найбільше обстрілювали на маріупольського напрямку, де було зафіксовано 18 обстрілів, передає УНН з посиланням на штаб АТО.
"На маріупольському напрямку ворог 18 разів провокував наших захисників на відкриття вогню у відповідь використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, озброєння БМП, а також міномети. Під обстріли потрапили Павлопіль, Гнутове, Богданівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Широкине, Лебединське, Водяне. В Широкиному, Павлополі та Богданівці працював і снайпер», - повідомили у штабі.
Нагадаємо, бойовики з початку доби 29 разів обстріляли сили АТО.