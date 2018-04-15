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С начала суток боевики 24 раза обстреляли украинские позиции

С начала суток боевики 24 раза обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 9768 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. С начала суток российско-террористические группировки 24 раза обстреляли позиции украинских подразделений в Донбассе, потерь среди военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"С начала суток российско-оккупационные войска осуществили 24 обстрела украинских опорных пунктов. Агрессор продолжает применять запрещенное минскоми соглашениями вооружение... В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в частности на донецком направлении с 120 и 82-мм минометов противник открывал огонь по защитникам Павлополя. Кроме того, с 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Песок, а из гранатометов и стрелкового оружия - укрепления под Водяным, Павлополем и Авдеевкой. Также под гранатометный огонь попали защитники Шахты "Бутовка", а вблизи Новотроицкого - велся снайперский огонь.

На луганском направлении агрессор применил запрещенные 120 и 82-мм минометы по защитникам Луганского и Светлодарска. Кроме этого, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по нашим позициям вблизи Новолуганского, а также из вооружения БМП - под Луганским и Троицким.

Напомним, за минувшие сутки зафиксировано 52 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований, трое украинских военных получили ранения.

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