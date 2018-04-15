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З початку доби бойовики 24 рази обстріляли українські позиції

З початку доби бойовики 24 рази обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. З початку доби російсько-терористичні угруповання 24 рази обстріляли позиції українських підрозділів на Донбасі, втрат серед військових немає. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

“Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 24 обстріли українських опорних пунктів. Агресор продовжує застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння... Унаслідок ворожих обстрілів жоден український воїн не постраждав”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зокрема на донецькому напрямку зі 120 та 82-мм мінометів противник відкривав вогонь по оборонцях Павлополя. Крім цього, з 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляні захисники Пісків, а з гранатометів та стрілецької зброї — укріплення під Водяним, Павлополем та Авдіївкою. Також під гранатометний вогонь потрапили оборонці Шахти “Бутівка”, а поблизу Новотроїцького — вівся снайперський вогонь.

На луганському напрямку агресор застосував заборонені 120 та 82-мм міномети по оборонцях Луганського та Світлодарська. Крім цього, з гранатометів та великокаліберних кулеметів вогонь вівся по наших позиціях поблизу Новолуганського, а також з озброєння БМП — під Луганським і Троїцьким.

Нагадаємо, минулої доби зафіксовано 52 обстріли з боку незаконних збройних формувань, троє українських військових отримали поранення.

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