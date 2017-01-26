С колеи в Черкасской области сошли зерновозы, задерживаются 10 пассажирских поездов (исправлено)
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 26 января. УНН. Десять пассажирских поездов задерживаются из-за схода с рельсов семи вагонов, которое допустил Каменский элеватор на своем подъездном пути в Черкасской области. Об этом проинформировали в пресс-службе Укрзализныцы, сообщает УНН.
Сегодня, 26 января, в 4:25 на станции Каменка регионального филиала "Одесская железная дорога" с подъездного пути одного из предприятий десять зерновозов (семь пустых и три груженых зерном) самовольно сдвинулись с места. В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, повредили контактные опоры, вместе с жестким поперечным соединением и перекрыли главные пути.
Специалисты Укрзализныцы выясняют, какие нарушения эксплуатационной технологии допустило предприятие-держатель пути на своей подъездной железнодорожной ветке.