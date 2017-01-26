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З колії на Черкащині зійшли зерновози, затримуються 10 пасажирських поїздів (виправлено)

Київ • УНН

 • 7263 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 26 січня. УНН. Десять пасажирських поїздів затримуються через схід з рейок семи вагонів, що допустив Кам'янський елеватор на своїй під'їзній колії на Черкащині. Про це проінформували у прес-службі Укрзалізниці, повідомляє УНН.

Сьогодні, 26 січня, о 4:25 на станції Кам’янка регіональної філії “Одеська залізниця” з під’їзної колії одного з підприємств десять зерновозів (сім порожніх і три навантажених зерном) самовільно зрушили з місця. У результаті події сім вагонів зійшли з рейок, пошкодили контактні опори, разом з жорстким поперечним з’єднанням та перекрили головні колії.

Фахівці Укрзалізниці наразі з’ясовують, які порушення експлуатаційної технології допустило підприємство-утримувач колії на своїй під’їзній залізничній гілці.

Українські Національні Новини

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