З колії на Черкащині зійшли зерновози, затримуються 10 пасажирських поїздів (виправлено)

Сьогодні, 26 січня, о 4:25 на станції Кам’янка регіональної філії “Одеська залізниця” з під’їзної колії одного з підприємств десять зерновозів (сім порожніх і три навантажених зерном) самовільно зрушили з місця. У результаті події сім вагонів зійшли з рейок, пошкодили контактні опори, разом з жорстким поперечним з’єднанням та перекрили головні колії.

Фахівці Укрзалізниці наразі з’ясовують, які порушення експлуатаційної технології допустило підприємство-утримувач колії на своїй під’їзній залізничній гілці.