Из Эстонии выслали восемь украинцев за нарушение ограничения на въезд

Детали

В воскресенье, 28 марта, полицейские Ляенеской префектуры проверяли в Пярнумаа законность въезда иностранцев в Эстонию и обнаружили восемь граждан Украины и одного гражданина Беларуси, нарушивших установленные в связи с распространением вируса ограничения на въезд в Эстонию. Всем пришлось вернуться домой.

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“Оснований для въезда в Эстонии не было в четырех граждан Украины и одного гражданина Беларуси. В отношении всех этих иностранцев в полицейских было основание считать, что они хотят найти в Эстонию работу, хотя двое из них утверждали, что едут к другу на день рождения”, — сказал руководитель ведомства по границей и миграцией Ляенеской префектуры Марго Петерс.

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Вечером того же дня полицейские остановили недалеко от Пярну микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с украинскими регистрационными номерами. С находились в автобусе девяти иностранцев в четырех граждан Украины, не было законных оснований для пребывания в Эстонии.

“По их словам, они хотели заняться в Эстонии предпринимательством, права на работу в Эстонии у них не было”, — рассказал Петерс.

Петерс напомнил еще раз, что сейчас иностранцы могут приехать в Эстонию на работу только в случае, если на момент пересечения границы у них уже есть работодатель и работа в Эстонии оформлена корректно.

Напомним

В Чехии на заработках погибло двое молодых украинцев . Граждане умерли в результате несанкционированного проникновения в безкислородный ангар для хранения яблок.