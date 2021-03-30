З Естонії вислали вісьмох українців за порушення обмеження на в'їзд

ukru
21:00 • 18226 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 48550 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 45270 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 91692 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 57864 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 93883 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 115708 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144464 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184035 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 310977 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

17:01 • 102413 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

17:18 • 100366 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

17:25 • 103240 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

17:31 • 98519 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

17:53 • 90720 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 56096 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 310976 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245335 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339023 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 332497 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 62973 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 109793 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110613 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107589 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121000 перегляди
Актуальне
З Естонії вислали вісьмох українців за порушення обмеження на в'їзд

З Естонії вислали вісьмох українців за порушення обмеження на в'їзд

Київ • УНН

 • 11783 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. В Естонії поліція виявила вісьмох громадян України, які порушили обмеження на в’їзд до Естонії, тому їм довелося повернутися додому. Про це пише ERR, передає УНН.

Деталі

У неділю, 28 березня, поліцейські Ляенеской префектури перевіряли в Пярнумаа законність в'їзду іноземців в Естонію і виявили вісьмох громадян України і одного громадянина Білорусі, які порушили встановлені в зв'язку з поширенням вірусу обмеження на в'їзд до Естонії. Усім довелося повернутися додому.

Цитата

"Підстав для в'їзду в Естонії не було у чотирьох громадян України і одного громадянина Білорусі. Відносно всіх цих іноземців у поліцейських було підставу вважати, що вони бажають знайти в Естонію роботу, хоча двоє з них стверджували, що їдуть до одного на день народження" , - сказав керівник служби нагляду за кордоном і міграцією Ляенеской префектури Марго Петерс.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Естонія планує у квітні ввести паспорти COVID-вакцинації

Увечері того ж дня поліцейські зупинили недалеко від Пярну мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з українськими реєстраційними номерами. З знаходилися в автобусі дев'яти іноземців у чотирьох громадян України, не було законних підстав для перебування в Естонії.

"За їх словами, вони хотіли зайнятися в Естонії підприємництвом, права на роботу в Естонії у них не було", - розповів Петерс.

Петерс нагадав ще раз, що зараз іноземці можуть приїхати до Естонії на роботу лише в разі, якщо на момент перетину кордону у них вже є роботодавець і робота в Естонії оформлена коректно.

Нагадаємо

У Чехії на заробітках загинуло двоє молодих українців. Громадяни померли внаслідок несанкціонованого проникнення в безкисневий ангар для зберігання яблук.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79