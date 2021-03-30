З Естонії вислали вісьмох українців за порушення обмеження на в'їзд
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В Естонії поліція виявила вісьмох громадян України, які порушили обмеження на в’їзд до Естонії, тому їм довелося повернутися додому. Про це пише ERR, передає УНН.
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У неділю, 28 березня, поліцейські Ляенеской префектури перевіряли в Пярнумаа законність в'їзду іноземців в Естонію і виявили вісьмох громадян України і одного громадянина Білорусі, які порушили встановлені в зв'язку з поширенням вірусу обмеження на в'їзд до Естонії. Усім довелося повернутися додому.
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"Підстав для в'їзду в Естонії не було у чотирьох громадян України і одного громадянина Білорусі. Відносно всіх цих іноземців у поліцейських було підставу вважати, що вони бажають знайти в Естонію роботу, хоча двоє з них стверджували, що їдуть до одного на день народження" , - сказав керівник служби нагляду за кордоном і міграцією Ляенеской префектури Марго Петерс.
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Увечері того ж дня поліцейські зупинили недалеко від Пярну мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з українськими реєстраційними номерами. З знаходилися в автобусі дев'яти іноземців у чотирьох громадян України, не було законних підстав для перебування в Естонії.
"За їх словами, вони хотіли зайнятися в Естонії підприємництвом, права на роботу в Естонії у них не було", - розповів Петерс.
Петерс нагадав ще раз, що зараз іноземці можуть приїхати до Естонії на роботу лише в разі, якщо на момент перетину кордону у них вже є роботодавець і робота в Естонії оформлена коректно.
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