Естонія планує у квітні ввести паспорти COVID-вакцинації
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Естонія планує ввести паспорти COVID-вакцинації вже у квітні. Про це пише УНН з посиланням на ERR.
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“Важливо, щоб у людей були дані про вакцинацію в цифровому і підтвердженому вигляді. Це зробить їх подорожі і повсякденне життя комфортними. Естонія почне користуватися цифровим сертифікатом вакцинації в квітні”, — сказав віце-канцлер сфери розвитку електронних послуг і інновацій Калле Кілларі, зазначивши, що Естонія планує ввести вакцинаційному паспорта у співпраці з естонським технологічним підприємством Guardtime.
Він додав, що країнам потрібні позитивні приклади безпечного обміну даними для забезпечення захищеності даних.
Деталі
Представник Європейської комісії Костянтин Хюппенен представив основні аспекти цифрового паспорта вакцинації, його можливості та переваги, а також виклики, якими повинен буде зайнятися уряд.
“Зелений вакцинаційний паспорт полегшить вільне пересування в ЄС і забезпечить захищеність даних”, — заявив Хюппенен.
Найближчим часом Естонія почне переговори з сусідніми країнами, щоб і вони визнали сертифікат про вакцинацію.
Нагадаємо
Європейська комісія визначилася з вмістом і функціями європейського сертифіката вакцинації від коронавірусу, відомого як “зелений паспорт”, і затвердила його 17 березня. Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу можливість подорожей між громадянами двох країн за паспортами вакцинації від COVID-19.