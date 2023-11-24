Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Несмотря на войну в Украине процесс вывода не остановился. Так с 24 февраля 2022 года процесс ликвидации был начат в отношении 8 банков. В этом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения. И весь этот процесс происходит без суда. Конечно владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, но в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является безвозвратным.

Эту практику критикуют уже не один год. Юристы заявляют о произволе и безнаказанности, о наделении регулирующих органов чрезвычайными полномочиями, которые выходят за пределы их юрисдикции и превращают Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов физлиц в институты, которые могут выступать и судом, и исполнителем приговора.

УНН решил разобраться, соответствует ли такая практика Европейской конвенции по правам человека, которая в частности защищает и право собственности, которое становится существенно ограниченным с началом процедуры ликвидации банка. И есть ли компромисс между попыткой сохранить стабильность украинского банковского сектора и правом собственников (как физических, так и юридических лиц) на судебную защиту.

Для начала мы обратились к Анне Юдковской - партнеру EQUITY Law Firm, Судье Европейского Суда по правам человека (2010-2022), Вице-председателю Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний, Вице-президенту Европейского сообщества международного права.

Что о принятой в Украине процедуре ликвидации банков говорит практика Европейского суда. Были ли обращения владельцев ликвидированных банков в ЕСПЧ и могут ли они рассчитывать на справедливость и защиту своих прав - поговорили с Анной Юдковской.

- Вы много лет представляли Украину в ЕСПЧ. На что больше всего поступало жалоб от наших граждан?

Я была судьей от Украины в ЕСПЧ в течение 12 лет. Жалобы от наших граждан поступали в принципе по всем статьям Европейской Конвенции, но конечно там были такие чемпионы среди статей Конвенции, такие как 5 статья - незаконное содержание под стражей - к большому сожалению органы следствия злоупотребляют. И суды соответственно злоупотребляют с избранием меры пресечения меры пресечения в виде содержания под стражей. Есть в Европейском суде так называемая процедура well established case law - это те дела, которые коммуницируются группами, потому что это такие же нарушения, о которых Европейский суд говорил в контексте Украины много раз.

Очень много жалоб на нарушение права на справедливый суд, и в уголовных процессах и в гражданских процессах, много жалоб на нарушение 1 статьи 1 протокола права собственности... 8 статья Конвенции - право на уважение частной жизни.

Снизилось количество жалоб - это очень позитивно - относительно 3 статьи, пытки на человеческое обращение, нельзя сказать что их совсем нет, но прекрасно, что их количество существенно снизилось. Это касается и как пыток, как таковых - следственными органами, почти нет таких жалоб, и условий содержания под стражей. Снизилось количество жалоб на продолжительность судебного разбирательства

Но то, что кажется сегодня, что лежит на поверхности - ну если мы выносим за скобки ситуацию связанную с войной, ситуацию которая длится с 14 года, если мы об этом не говорим, о последствиях военных действий, то чемпионом является ситуация с произвольным задержанием и незаконным содержанием под под стражей

- Европейская конвенция по правам человека, однако, как мы понимаем она защищает не только физических лиц, но и юридических. Часто ли юридические лица жалуются на нарушение их прав в ЕСПЧ?

Статья 34 Европейской конвенции прямо говорит о том, что суд может принимать заявления от любого лица, неправительственной организации или группы лиц, которые считают себя пострадавшими в отношении одного из тех прав, установленных Конвенцией. Понятно, что количество жалоб, поступающих от юрлиц в суд она ниже по сравнению с жалобами от физлиц, тем не менее такие жалобы есть. Жалобы и на нарушение права собственности, и на нарушение права на справедливый суд, жалобы например по статье 10 о нарушении свободы слова, если речь идет о юрлице, которое является, например, владельцем СМИ и так далее. То есть так же как юрлица являются сторонами в судебных спорах в национальных судах - так же так же они могут подавать и подают жалобы в ЕСПЧ о нарушении Конвенции

- В Украине существует процедура ликвидации банков и лишения их лицензий, которая начинается фактически по единоличным решением регулятора - НБУ. Соответствует ли такая процедура требованиям Конвенции? Что по этому поводу говорит практика Европейского суда?

Именно об этом было дело, которое рассматривал Европейский суд - "Фельдман и банк Славянский против Украины", там единственным постановлением НБУ, которое невозможно было обжаловать, была отозвана лицензия банка-заявителя и осуществлена его ликвидация. И здесь суд рассмотрел жалобу банка на нарушение 1 статьи 1 протокола - то есть право собственности, и суд сказал, что хотя отсутствие судебного контроля над решением такого административного органа как НБУ само по себе себе не будет нарушением этого положения, тем не менее она предусматривает, что любое вмешательство в право на мирное владение своим имуществом должно сопровождаться процессуальными гарантиями.

В этом деле, поскольку постановление НБУ, который не является независимым органом, который пользуется очень широкой свободой усмотрения, который принимал это решение без привлечения самого банка с тем чтобы он предоставил свои объяснения, нельзя эту процедуру считать защищенной от произвола.

Более того - не было никаких ретроспективных средств юридической защиты, то есть нельзя было обратиться в суд с обжалованием этого постановления, соответственно вмешательство в право банка владеть своим имуществом поскольку не сопровождалось достаточными гарантиями против произвола было незаконным с точки зрения конвенции.

- Должна ли процедура ликвидации банков, на ваш взгляд, начинаться с судебного процесса в котором будет доказано, что банк банкрот или же нарушил правила финмониторинга и только после этого переходить к процедуре ликвидации и лишению лицензии?

Это тот вопрос, который в принципе отнесен на усмотрение национальных органов. Так обычно полный судебный пересмотр административного решения, такого как решение например НБУ, он должен ... такое решение должно быть пересмотрено судом, который имеет полную юрисдикцию, в том числе юрисдикцию по определению вопросов, которые вы отметили. То есть был ли банк банкротом, нарушил ли он правила финмониторинга и так далее.

Но каким образом это будет осуществлено, до или после, эти вопросы Европейский суд оставляет на усмотрение государства. Главное, чтобы здесь существовали гарантии против произвола и если такое решение принято произвольно - чтобы можно было вернуть назад, вернуть лицензию и сделать так, чтобы юридическое лицо банк, который стал уже жертвой такого произвола - получил компенсацию, был восстановлен в своих правах.

- Если банковская деятельность является фактически видом хозяйственной деятельности акционерного общества, то не является ли процедура лишения банка лицензии и его ликвидация по решению регулятора и без судебных процедур, нарушением прав акционеров? Как действовать акционерам? Достаточно ли в украинском законодательстве инструментов для защиты прав акционеров в таком случае?

Общий принцип заключается в том, что акционеры компании не могут рассматриваться как жертвы действий и мероприятий, которые влияют на компании. То есть один вопрос - если определенное действие влияет на компанию, на банк, такое как, например, отзыв лицензии, вмешательство в право собственности банка. акционеры здесь не являются жертвами. Акционеры являются жертвами действий, которые непосредственно направлены на то чтобы задеть собственно права акционеров, их возможности влиять на действия компании. Если речь идет о правах банка, компании - то здесь есть правосубъектность компании, она остается неприкосновенной

Да, есть исключения из этого принципа, когда акционеры могут жаловаться от имени компании. Это если например компания и акционеры очень тесно связаны, это происходит когда есть скажем семейный бизнес, семейное предприятие - здесь невозможно отделить. Или в ситуации акционеры могут подать жалобу, если, например, тот орган, который сегодня руководит компанией, в результате ликвидации, например, такой как ликвидационная комиссия - он сам не заинтересован в том, чтобы обжаловать эти действия, в результате которых этот ликвидационный орган и назначен.

Но опять таки - здесь надо различать права компании и права акционеров компании.