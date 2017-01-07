Ю.Луценко: ГПУ через суды вернула 9 млрд грн в 2016 году
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. По искам Генеральной прокуратуры Украины через суды гражданам и государству реально возвращено 9 млрд грн в 2016 году. Об этом сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"По искам ГПУ в пользу граждан и государства в 2016 году присуждена 15,5 млрд грн. Реально возвращено за год 9 млрд грн", - сообщил Ю.Луценко.
Также он сообщил, что отменено около тысячи незаконных судебных решений, чем предупреждены потери государства на 2,3 млрд грн.
Напомним, НАБУ сообщил, что в 2016 году НАБУ помогло предотвратить хищение более 500 млн грн.